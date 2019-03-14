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Бойцы ВСУ показали фото военного трофея, сбитого на Донбассе

четверг, 14 марта 2019, 13:23

14 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили беспилотник оккупационных сил Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. Также здесь опубликовали фото "трофея".

В ООС рассказали, что квадракоптер проводил разведку системы обороны ВСУ на мариупольском направлении.

"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного. Сбитый БПЛА передан специалистам специальных подразделений для изучения собранной информации", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские бойцы из батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Нацгвардии сбили 1 марта на Донбассе российский беспилотник "Элерон".

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