Умер известный парамедик и капеллан, спасший сотни украинских бойцов: фото, видео и реакция сети

Стало известно о смерти военного капеллана и парамедика-добровольца медбатальону "Госпитальеры" Сергея Мороза с позывным "Фрост", на счету которого спасение сотней жизней бойцов ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщили в соцсетях друзья и родные Сергея, которые близко его знали.

"Мы держали друг друга за руки в самые тяжелые времена. Мы любили друг друга несмотря ни на что. У меня в сердце мир и покой, потому что ты сейчас с нашим Небесным Отцом и в Иисусовых объятиях. Жду встречи моя любовь Sergiy Moroz", - написала в Facebook cупруга капеллана, Татьяна.

Известно, что Сергей Мороз умер от онкологического заболевания.

В сети тут же стали комментировать трагедию, публикуя фото и видео с умершим.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно про убийство боевиками на Донбассе украинского священника.