В оккупированном Донецке вывесили флаг Украины: фото и реакция сети

В сети опубликовали фото с оккупированного Донецка, где вывесили украинский флаг.
Об этом сообщает пользователь сети Анна Рустамова на своей странице в Facebook.
"Пишут, что - Час назад на Мирном в Донецке, но верится с трудом", - написали в сети.
Также другие пользователи прокомментировали события.
Как ранее сообщал "Апостроф", большой флаг Украины, запущенный в небо на воздушных шарах военными и активистами из Светлодарска в сторону Горловки, долетел до Донецка.
Также в День государственного флага Украины неизвестные патриоты расклеили в оккупированных городах Донбасса проукраинские листовки, которые напоминают о государственной принадлежности региона и поздравляют местных жителей с праздником.