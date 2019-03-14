В оккупированном Донецке вывесили флаг Украины: фото и реакция сети

В сети опубликовали фото с оккупированного Донецка, где вывесили украинский флаг.

Об этом сообщает пользователь сети Анна Рустамова на своей странице в Facebook.

"Пишут, что - Час назад на Мирном в Донецке, но верится с трудом", - написали в сети.

Также другие пользователи прокомментировали события.

Как ранее сообщал "Апостроф", большой флаг Украины, запущенный в небо на воздушных шарах военными и активистами из Светлодарска в сторону Горловки, долетел до Донецка.

Также в День государственного флага Украины неизвестные патриоты расклеили в оккупированных городах Донбасса проукраинские листовки, которые напоминают о государственной принадлежности региона и поздравляют местных жителей с праздником.