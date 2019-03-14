В Украине четко пояснили, как власти ставят под угрозу всю оборону страны

Украинские власти ставят под угрозу всю оборону страны, оставляя России право быть поставщиком-монополистом запчастей для производства военной техники.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы не можем поставлять для армии качественные и недорогие запчасти или производить их сами, сохраняется зависимость Вооруженных сил Украины от поставщика запчастей, тем более что это страна-агрессор - в этом заключается главная проблема и опасность коррупционных схем в украинском оборонно-промышленном комплексе. Во-первых, если РФ перекроет нам кислород, мы останемся без запчастей. Во-вторых, если бы цена не была втрое завышена, мы могли бы три запчасти купить, а не одну, или купить эту запчасть за эту же цену, но в другой стране", - говорит он.

Он также предложил свой вариант выхода из тупика, в котором оказалась оборонная сфера Украины.

"Монополия - это тупик для развития рыночной экономики, поскольку подавляет любые конкурентные проявления на рынке. У нас оборонный сектор контролирует президент. Президент и государственная тайна - это две составляющих коррупции, которую мы видим в оборонном секторе. Не дает создать в стране внутренний рынок вооружения. У нас очень много частных предпринимателей, которые готовы выходить на рынок вооружения - от боеприпасов к стрелковому оружию, к разработкам бронетехники: есть образцы бронемашин, которые частные предприниматели готовы предоставить Вооруженным силам для испытаний, и эти предприниматели готовы принять участие в открытом тендере. Государство уже пять лет не может определиться с земельным участком для строительства патронного завода, а частные предприятия уже сегодня готовы производить боеприпасы к стрелковому оружию", - объяснил эксперт.

Подробнее о коррупционном скандале в Укроборонпроме, читайте в материале "Апострофа": Украинская армия продолжает зависеть от России: в чем главная опасность.