Украинская армия продолжает зависеть от России: в чем главная опасность

Зависимость от запчастей из России, коррупция и монополия являются основными проблемами украинского оборонно-промышленного комплекса и составляют для страны серьезную опасность. Однако не стоит ожидать, что обнародование фактов коррупции в ОПК заставит украинскую власть способствовать открытому расследованию этой информации. Об этом в комментарии "Апострофу" сказал военный эксперт Олег Жданов.

Мы не можем поставлять для армии качественные и недорогие запчасти или производить их сами, сохраняется зависимость Вооруженных сил Украины от поставщика запчастей, тем более что это страна-агрессор - в этом заключается главная проблема и опасность коррупционных схем в украинском оборонно-промышленном комплексе. Во-первых, если РФ перекроет нам кислород, мы останемся без запчастей. Во-вторых, если бы цена не была втрое завышена, мы могли бы три запчасти купить, а не одну, или купить эту запчасть за эту же цену, но в другой стране.

Монополия - это тупик для развития рыночной экономики, поскольку подавляет любые конкурентные проявления на рынке. У нас оборонный сектор контролирует президент. Президент и государственная тайна - это две составляющих коррупции, которую мы видим в оборонном секторе. Не дает создать в стране внутренний рынок вооружения.

У нас очень много частных предпринимателей, которые готовы выходить на рынок вооружения - от боеприпасов к стрелковому оружию, к разработкам бронетехники: есть образцы бронемашин, которые частные предприниматели готовы предоставить Вооруженным силам для испытаний, и эти предприниматели готовы принять участие в открытом тендере. Государство уже пять лет не может определиться с земельным участком для строительства патронного завода, а частные предприятия уже сегодня готовы производить боеприпасы к стрелковому оружию.

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Нет рынка - нет развития. Чтобы получить контракт Вооруженных сил Украины, частному предпринимателю надо занести взятку в Администрацию президента или руководству "Укроборонпрома". А это почти одно и то же - на один карман работает. В этом заключается главная угроза и проблема развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Кстати, это вопрос национальной безопасности страны - способность ОПК обеспечивать вооруженные силы без участия иностранных инвесторов или поставщиков.

Если бы с первых дней правоохранительные органы начали открыто, честно и прозрачно расследовать информацию о коррупции (в "Укроборонпроме", - "Апостроф"), это бы дало положительный толчок обществу, это был бы сигнал о готовности власти к диалогу, но у меня нет никаких иллюзий, что власть начнет это расследование. Даже сейчас в такой затруднительной ситуации президент и его команда делают все, чтобы сбить волну возмущения, и не делают шагов, которые бы показали обществу, что они готовы расследовать эти дела. Они пытаются замять их, что вызывает еще большее возмущение в обществе.