В России умерла певица Началова: названа причина

В Москве (Россия) умерла российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова.

Об этом сообщают в Telegram-канале LIFE SHOT.

Юлии было 39 лет, ей поставили диагноз сердечно-сосудистая недостаточность. Ее госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Также ранее сообщалось, что певицу ввели в кому, ее прооперировали из-за угрозы абсцесса. Однако после оперативного вмешательства она не пришла в чувства.

"Восьмого марта Юлия Началова попала в больницу. Она страдала подагрой и диабетом. Состояние артистки постоянно ухудшалось - несколько дней спустя Юлию пришлось ввести в кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Отмечают, что по словам ее пиар-директора, Юлия Началова скончалась в больнице в Москве.

По данным Telegram-канала Mash, российская певица умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

"Юля Началова ушла из жизни в окружении семьи и близких. Они находились с ней в больнице до последнего, до последнего же за нее боролись врачи. Сердце артистки остановилось в 18:20", - говорится в сообщении.

Позже отец Юлии, Виктор Началов, рассказал, что по предварительной информации, певица умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей.

Как сообщал "Апостроф", на 88 году ушла из жизни украинская оперная певица, народная артистка Украины Диана Петриненко, мать народного артиста Украины Тараса Петриненка.