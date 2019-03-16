​Народные гулянья: в сети показали фото безлюдного праздника в Крыму

В оккупированном Россией Крыму провели очередной патриотический праздник, однако посетить его практически никто не захотел.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Мероприятие прошло в городе Керчь, где специально для его проведения установили ярмарку с домиками для торговли и оградили территорию. На входе для проверки посетителей дежурила полиция у арок металлодетекторов. Но, как видно на фото, желающих прийти оказалось не так много. На снимках запечатлена практически безлюдная картина с закрытыми киосками и неработающими аттракционами.

"Керчь. Народные гулянья. Какой праздник,такое и ликование", - прокомментировала действо блогер и опубликовала фото.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото празднования оккупантами в аннексированном Крыму дня Джанкойского района в Завет-Ленинском. При этом в празднике, кроме взрослых, были активно задействованы дети.