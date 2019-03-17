Экс-главарь боевиков назвал украинского олигарха создателем ДНР: видео

Одним из создателей так называемой ДНР является украинский олигарх Ринат Ахметов.

Об этом заявил экс-главарь боевиков Александр Бородай.

"Я считаю своим, может быть главным, может быть одним из главных достижений на посту руководителя первой "Донецкой народной республики", именно то, что мне эту республику удалось отжать у одного из ее основным создателей - Рината Леонидовича Ахметова. И ни в какие альянсы с Ахметовым я категорически не вступал, хотя переговоры с ахметовскими людьми я конечно вел. Они были неизбежны. И организовывал эти переговоры непосредственно Александр Сергеевич Ходаковский, который никак не мог стать моим наследником, в отличие от Захарченко, который стал им ровно потому, что я прекрасно понимал, что Александр Сергеевич Ходаковский, на тот момент, является, скажем так, офицером двойного подчинения", - сказал он на кадрах, опубликованных в сети.

Бородай называет Ахметова одним из создателей ДНР и утверждает, что Ходаковский на него работал. pic.twitter.com/ptuCfhWUzF 16 марта 2019 г.

В сети тут же стали обсуждать заявление боевика.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший пленник боевиков рассказал, как можно было не сдать Донецк.