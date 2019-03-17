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Немое племя: жена Медведчука разозлила сеть заявлением о третьесортных украинцах

воскресенье, 17 марта 2019, 09:30

Скандальная украинская телеведущая, жена кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко резко прокомментировала законопроект о языке в Украине.

Свою позицию она обнародовала на своей странице в Instagram.

По ее словам, ученые установили, что современная кросскультурная коммуникация держится всего на 6 языках - английском, испанском, французском, итальянском, русском и немецком. Исходя из этого, языковой закон должен "отрезать украинцев от мира".

"Под прикрытием "защиты языка" нынешняя власть, которая активно проталкивает новый языковой закон, хочет отрезать украинцев от мира и превратить в "немое" племя 3 сорта. Русский принадлежит к славянской группе языков, поэтому нам так просто выучить русский. То есть, нам запросто владеть языком мировой науки. Но нас лишают возможности учить математику, физику, химию и прочее на русском, и "горе-патриоты" отрезают украинцев от мировых знаний, литературы, открытий, технологий, бизнеса и коммуникации. А одаренным единицам придется переучиваться", - написала Марченко.

"Почему они это делают? Может, потому, что будущим уборщикам, сиделкам, собирателям клубники и просто нищим не нужно много знать? Они возвращают Украину в "крепостничество", где темным, забитым украинцам нечего думать? Конечно, для мытья туалетов интеллект не нужен", – заявила она.

Телеведущая также отметила, что выступает против "дискриминации интеллекта земляков, унижения русского и языков национальных меньшинств".

Заявление Марченко вызвали негодование в сети. Комментаторы раскритиковали телеведущую, не забыв напомнить, кем является ее одиозный муж.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о частых визитах Медведчука в Администрацию президента.

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