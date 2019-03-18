Русская бабушка съела внука: Орест Лютый взорвал сеть ядреным видео

Украинский артист Антин Мухарский, также известный как Орест Лютый выпустил современную пародию на известное всем произведение российского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Думаю, этот клип - лучшее, что я сделал за 30 лет своей творческой карьеры", - именно так отзывается автор идеи, продюсер и режиссер этого видео Антон Мухарский. Более четырех лет мы с Орестом Лютым вынашивали этот замысел, в котором учительница русского языка Алена Ивановна Форш убивает и съедает собственного внука Родиона. "Достоевский наизнанку" в реалиях постмайданной Украины. Минимально знакомый с классической литературой зритель с легкостью угадает перевернутый сюжет "Преступления и наказания", положенный на жесткие реалии, в которых "живые трупы империи", в буквальном смысле этого слова, пожирают собственных потомков", - написал он.

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Кадры действительно не оставляют равнодушным, но слабонервным этот ролик лучше обходить стороной.

В сети тут же стали комментировать кадры.

Как сообщал "Апостроф", Орест Лютый высказался о соучастии россиян в преступлениях Кремля.