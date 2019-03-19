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Кто не скачет, тот москаль: у боевиков ЛНР выдали смешное рекламное видео с "людьми-роботами"

вторник, 19 марта 2019, 13:25

В сети высмеяли рекламный ролик коммунального предприятия оккупированного Луганска "Луганскгаз", снятый его сотрудниками к 8 марта.

Ролик опубликовал в Twitter блогер с ником ЛНР (Колывано-Бджолария)

"ГАЗ ЛНР, реклама. Взрослые мужики и женщины, как можно было согласиться сниматься в этом дерьмище?" - написал он.

На видео сотрудники "Луганскгаза" пародируют танец из клипа российской группы Little Big на композицию Skibidi.

Как известно, первый клип на песню Skibidi вышел в октябре 2018 года и стал вирусным. В соцсетях даже запустили Skibidi Challenge, повторяя движения из клипа.

В свою очередь комментаторы не оценили стараний луганских газовщиков, назвав их версию клипа посмешищем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети подняли на смех диплом "спикера" боевиков ЛНР.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: ЛНР, Луганск, Little Big

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