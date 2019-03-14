Пацан к успеху шел: в сети подняли на смех диплом "спикера" боевиков ЛНР

В сети высмеяли "диплом" представителя "Народной милиции ЛНР" Андрея Марочко, которым тот похвастался в соцсетях.

На "документ" обратил внимание в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Марочко вот хотел спросить. А с каких пор в Луганде выдают дипломы бакалавриата "юриспруденция"? Интересно какие страны признают данный диплом кроме Дырляндии?" - написал он.

В свою очередь комментаторы принялись шутить по поводу того, где могут признать "диплом" выданный "Академией внутренних дел ЛНР".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети в сети высмеяли видео с заявлением главаря ЛНР Леонида Пасечника, который предложил "организовать точки по реализации курицы" на оккупированной части Луганской области.