Наркотики и вандализм: оккупанты в Крыму устроили странный "хапун", задержав экс-главу Крыма

В оккупированном Симферополе российские силовики задержали бывшего главу Крыма Юрия Мешкова, атамана "Крымского казачества" Сергея Акимова, пророссийских блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова.

По информации "Крым.Реалии", блогеры были задержаны во время интервью польскому телеканалу "Белсат". Никакой информации о причинах задержания Акимова и Мешкова нет.

Известно, что всех доставили в Крымский научно-практический центр наркологии, а Большедворов и Кочеров уже находятся на свободе.

Сам Мешков уже поделился подробностями своего задержания.

"Подошли офицеры, представились. Сказали мне, что поступило заявление, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Попросили предоставить документы – я ответил, что обязан носить документы только в случае объявления военного положения. После этого они предложили мне проехать в отделение до установления личности", – рассказал Мешков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети вспомнили о том, как "смело" и подло вели себя пророссийски настроенные крымчане во время оккупации полуострова Россией.