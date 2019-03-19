​"Смелость" из-за спин оккупантов: в сети напомнили о кровожадности сепаратистов в Крыму

В сети вспомнили о том, как "смело" и подло вели себя пророссийски настроенные крымчане во время оккупации полуострова Россией.

Об этом написал российский журналист Evgeny Buntman в Faceook.

"Пять лет назад я в последний раз был в Крыму. Очень хорошо помню, как вернулся и лежал потом лицом к стенке. Больше всего почему-то травмировала какая-то безнадежная человеческая подлость - как активисты с украинскими флагами в количестве 10-15 человек стояли у воинских частей, а толпа с георгиевскими ленточками, воодушевленная присутствием зеленых человечков, кричала, оскорбляла, угрожала", - написал он.

Журналист также вспомнил, как "смело" и дерзко вели себя так называемые казаки и беркутовцы и как крымчане угрожали "прижать татар".

"Как ходили хозяевами жизни казаки, беркутовцы и другие солдаты удачи - позже они будут пытать и убивать людей на Донбассе. Как переговаривались пьяненькие местные жители по вечерам, даже не понижая голоса - "ух, вот прижмем этих татар-то теперь". Как безудержно радовался весь Симферополь после голосования, будто все эти 20 лет им запрещали говорить по-русски и не давали жить", - подчеркнул Бутман.

Как сообщал "Апостроф", жители Москвы вышли на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма.