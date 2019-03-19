СССР уже здесь: в сети показали печальные последствия "русского мира" на Донбассе

В сети показали фото из оккупированного российскими боевиками Донбасса, которое свидетельствует о дефиците товара в магазинах.

Об этом сообщают на странице Falcon в Twitter.

На снимке видно, что на территории Донбасса возникли проблемы с продуктами питания. В одном из супермаркетов на полке, где должна стоит мука, размещено объявление. На листе бумаги написано: "Мука отпускается не более 1 пакета в день в одни руки".

"Хотели как в СССР? - получите. Мука - дефицит, отпускается не более 1 пакета в день в одни руки", - написали в сети. Также там отметили, что снимок был сделан в городе Красный Луч Луганской области.

Пользователям сети такая ситуация с дефицитом товара напомнила времена СССР. В интернете прокомментировали жизнь на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в сети обнародовали фотографии пустого супермаркета на Донбассе.