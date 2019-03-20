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Умерла последняя связная Шухевича с позывным "Ласточка": опубликовано видео прощания
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Умерла последняя связная Шухевича с позывным "Ласточка": опубликовано видео прощания

среда, 20 марта 2019, 14:20

18 марта на 93 году жизни скончалась Екатерина Иосифовна Ментух, которую называют легендарной связной УПА.

Как сообщает телеканал ZIK, женщина лично знала Осипа Горнового и собратьев Львовского окружного провода, которые погибли в тайнике неподалеку от села Большое Поле. Ее называют "последней связной Романа Шухевича".

В отделе культуры и туризма Яворивской РГА отмечают, что Екатерина Ментух по позывному "Ласточка" еще недавно вспоминала 28 ноября 1950 года, когда с задачей была в тайнике.

Связную УПА похоронили 20 марта в селе Ричичаны Львовской области. На ролике, опубликованном в Facebook, видно, что церемония прощания проходила с воинскими почестями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье убитого в Киеве работника Администрации Президента Александра Бухтатого.

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