Умерла последняя связная Шухевича с позывным "Ласточка": опубликовано видео прощания

18 марта на 93 году жизни скончалась Екатерина Иосифовна Ментух, которую называют легендарной связной УПА.

Как сообщает телеканал ZIK, женщина лично знала Осипа Горнового и собратьев Львовского окружного провода, которые погибли в тайнике неподалеку от села Большое Поле. Ее называют "последней связной Романа Шухевича".

В отделе культуры и туризма Яворивской РГА отмечают, что Екатерина Ментух по позывному "Ласточка" еще недавно вспоминала 28 ноября 1950 года, когда с задачей была в тайнике.

Связную УПА похоронили 20 марта в селе Ричичаны Львовской области. На ролике, опубликованном в Facebook, видно, что церемония прощания проходила с воинскими почестями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье убитого в Киеве работника Администрации Президента Александра Бухтатого.