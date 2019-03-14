Появилась реакция Порошенко на громкое убийство в Киеве сотрудника АПУ

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье убитого в Киеве работника Администрации Президента Александра Бухтатого.

"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью работника нашей Администрации - Александра Евгеньевича Бухтатого. Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - говорится в сообщении на официальном сайте президента.

Кроме того, Порошенко распорядился предоставить всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.

"Александр Евгеньевич был достойным членом команды - честным и порядочным человеком. Это профессионал своего дела, который пользовался глубоким уважением в журналистских кругах", - добавил Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевские правоохранители задержали подозреваемых в убийстве сотрудника Администрации президента.