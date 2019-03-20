В Раде приняли неожиданное решение по медицинской марихуане в Украине

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании использования медицинского каннабиса.

Об этом сообщает "Громадское".

Как отмечается, петиция набрала на сайте парламента более 25000 голосов. Петицию поддержали все присутствующие члены комитета.

На заседании решили создать рабочую группу, в которую привлекут представителей других профильных комитетов. Она будет нарабатывать проект закона об урегулировании медицинского применения каннабиса.

Также на комитете решили обратиться в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня "наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

На заседание комитета также пришли члены общественных организаций. В частности, председатель объединения "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко отметила, что каннабис может облегчить боль для онкобольных пациентов.

"В нашем сообществе за последние 2 года умерли более 55 женщин. Из них как минимум 8 женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса и употребляли следующим образом. Их толкнули в руки незаконного бизнеса", - отметила Нина.

Народный депутат Георгий Логвинский указал, что комитет "готов защищать непопулярные вещи".

"Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, это потому, что это нарушение права люди нормально жить, это права ребенка", – подчеркнул он.

Напомним, подробнее о перспективах использования медицинской марихуаны в Украине читайте в материале "Апострофа": Медицинские наркотики: парламент против, но есть варианты.