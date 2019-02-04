Медицинские наркотики: парламент против, но есть варианты

На сайте Верховной Рады 30 января появилась петиция с требованием законодательно урегулировать использование медицинских препаратов на основе каннабиса. В первый же день петицию поддержало более 200 человек, а на момент выпуска материала количество подписантов возросло до 7,5 тысяч. Инициаторами обращения к нардепам стали 16 общественных организаций. Они уверяют, что за ними стоят миллионы пациентов, для которых вопрос использования лекарств на основе конопли - вопрос жизни и смерти, однако в Украине такие препараты запрещены. Сделает ли Украина первый шаг к медицинскому легалайзу, и нужно ли это, разбирался "Апостроф".

Конопля для военных

Согласно постановлению Кабмина №770 от 6 мая 2000 года, каннабис и его производные (смола, экстракты, настойки) относятся к особо опасным наркотическим средствам, оборот которых запрещен.

Между тем препараты на основе каннабиса с активным действующим веществом каннабидиолом разрешены и активно используются в США, странах Европы, Азии, и даже соседняя Польша в 2017 году разрешила медицинский каннабис. Более того, на днях даже российский Минздрав предложил разрешить ввоз в страну каннабиса для проведения исследований. В Украине такие исследования запрещены.

"Как можно при наличии 2 миллионов пациентов, которым необходимо использование медицинского каннабиса, до сих пор не урегулировать этот вопрос", - сокрушается адвокат общественной организации "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" Геннадий Шабас.

Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что каннабидиол имеет определенную терапевтическую ценность при лечении эпилепсии. "Это означает, что в определенных случаях он может быть использован в медицине", - говорится в отчете ВОЗ.

При этом ВОЗ все же не рекомендовала использовать каннабидиол в медицинских целях по причине того, что ученые еще не до конца изучили его свойства, однако эксперты международной организации отметили: в чистом виде каннабидиол "не обладает потенциалом к злоупотреблению и не причиняет вреда".

Впрочем, родители, чьи дети страдают эпилепсией, не желают дожидаться полного одобрения ВОЗ. Им достаточно опыта других стран, где успешно применяется медицинский каннабис. Одна из них - Ольга Ткаченко, дочь которой уже несколько лет страдает синдромом Леннокса-Гасто.

"Эта болезнь состоит в том, что Даша имеет частые и неконтролируемые приступы эпилепсии, большое отставание в развитии и стойкость к традиционным препаратам против эпилепсии. У нее по 10-15 приступов в сутки: каждый день, каждую ночь, каждый вечер… И так уже больше 6 лет, - жалуется Ткаченко. - Мы принимаем противоэпилептические препараты, но они не блокируют приступы. Мы лечились гормонами, но без результата. В три года мы сделали Даше операцию на головном мозге, но эффективность была очень маленькая, приступы продолжаются, с годами они становятся все сложнее и их становится все больше. Из-за частых приступов и побочных эффектов от препаратов Даша очень отстает в развитии: в свои почти 7 лет она не ходит, не сидит самостоятельно, не ползает, не жует, ест только в положении лежа и только измельченную еду. Она не говорит, не понимает значения слов, не может объяснить, что ее беспокоит, то есть с ней нет контакта. Врачи нам говорят, что все, что они могли, уже сделали, и вариантов лечения нет. Но именно такую форму эпилепсии - фармакорезистентную - уже достаточно давно лечат за границей препаратами на основе каннабиноидов. Но в Украине каннабис - под запретом даже для лечения. Это нонсенс: есть лекарства, но мы не можем ими воспользоваться. Даже из соседней Польши мы не можем завезти такие лекарства в Украину".

Фото: pexels.com

По оценкам общественников, в Украине около 2 миллионов человек нуждаются в препаратах на основе каннабиса. Более того, по словам старшего лейтенанта медицинской службы десантно-штурмовых войск Украины Святослава Прохорова, такие лекарства нужны и военным, которые переживают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

"Например, в Канаде, лечение ПТСР препаратами на основе каннабиса является официальной методикой. Есть врачи, которые назначают такие препараты, у них есть опыт, и они согласны поделиться этим опытом с Украиной. В Израиле лекарства на основе медицинского каннабиса - основное средство в лечение ПТСР. В Украине около 340 тысяч участников боевых действий. Если пользоваться мировой статистикой, то около 80% из них могут иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такое лечение необходимо нашим участникам боевых действий", - подчеркивает Прохоров.

200 гривен за грамм

По причине спроса без официального предложения, как уверяет глава координационного совета благотворительной организации "100% жизни" Дмитрий Шерембей, родственники пациентов вынуждены идти на черный рынок и покупать препараты, которые запрещены законом, чтобы помогать своим близким.

"У меня есть личный опыт, когда для человека, который уходил из жизни, пришлось покупать наркотики на черном рынке для того, чтобы он просто не терпел боль. Мы все знали, что он умрет, врачи это знали, и не было смысла колоть каждый день морфий, потому что только язвы появлялись. Но последние две недели жизни человек не стонал, ел и общался. Он как-то по-человечески уходил из жизни", - говорит Шерембей.

Действительно, приобрести каннабис на черном рынке совсем не сложная задача. В сети - обилие ресурсов, где жителям городов предлагают купить марихуану по цене от 200 до 300 гривен за грамм "шишек" (соцветий растения с наиболее высокой концентрацией действующих веществ). "Апостроф" провел эксперимент и попытался договориться о подобной сделке. Наркоторговец моментально вышел на связь через мессенджер и сообщил прайс с ценами, варианты оплаты товара и даже карту терминалов, где можно произвести оплату. Оставалось только перечислить деньги и забрать наркотики в указанном месте, но доводить сделку до конца мы, конечно же, не стали.

Фото: Апостроф

Впрочем, приобретать каннабис в незаконный способ для родственников пациентов, конечно же, не выход из положения. Поэтому общественники и написали петицию в парламент с требованием рассмотреть вопрос использования медицинского каннабиса.

"Бабло" побеждает зло

Но даже если петиция и наберет необходимое количество голосов, где гарантия, что парламентарии напишут соответствующий законопроект, тем более проголосуют за него, а не ограничатся формальной отпиской, ведь вопрос каннабиноидного легалайза, пусть даже и в медицинских целях, - достаточно дискуссионный для украинского общества.

Например, в марте 2018 года в Минздраве предложили внести изменения в приказ №188 которым определяются понятия "небольшого", "большого" и "особо большого" количества наркотиков в незаконном обороте. Так, согласно этому документу до 5 грамм каннабиса считается небольшим количеством наркотика, а значит, его хранение потянет за собой только административную ответственность. Все, что свыше 5 грамм – уголовная ответственность. Позиция Минздрава состояла в том, что нормы нужно пересмотреть в сторону увеличения, так как слишком заниженные нормы способствуют привлечению к ответственности не наркоторговцев, а потребителей.

Но такая логика Минздрава была в пух и прах раскритикована нардепами. Так, лидер фракции радикалов Олег Ляшко в свойственной ему манере предложил Ульяне Супрун давать "дурь" своим детям, а глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец даже инициировала сбор депутатских подписей, чтобы премьер Владимир Гройсман не допустил изменения приказа №188.

Соответственно, нынешний созыв парламента вряд ли примет закон о легализации медицинского каннабиса, разве что… если он будет касаться шкурных интересов депутатов.

Акция за легализацию конопли в КиевеФото: Давид Кахана / RTVI

Все дело в том, что вслед за легализацией марихуаны во многих развитых странах растет и рынок сбыта этого растения, а, следовательно, и капитализация компаний, которые занимаются выращиванием медицинского каннабиса.

"После того как Канада и некоторые штаты США легализировали марихуану, акции некоторых предприятий в Штатах, занимающихся ее производством, выросли в три раза. Это сумасшедший рост", - говорит "Апострофу" экономический обозреватель Олег Гавриш.

По оценкам ArcviewMarketResearchи BDSAnalytics, к 2022 году доля легального рынка каннабиса вырастет до 32 миллиардов долларов, а к 2027 году - до 57 миллиардов. Естественно, что откусить свой кусок от этого пирога будет выгодно и украинскому бизнесу, тем более, где же еще развивать коноплеводство, как не в аграрной стране.

Да вот проблема: в борьбу за легальный бизнес на каннабисе, вероятно, вмешаются правоохранители, которые не пожелают лишаться бизнеса теневого на привлечении/непривлечении украинцев к ответственности за лишние граммы наркотиков.