Бандиты и убийцы: украинский политзаключенный Гриб выступил с последним словом на суде

Украинский политзаключенный в России Павел Гриб выступил со своим последним словом в суде в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает Громадське.

"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", - сказал украинец.

В своем последнем слове Гриб не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности - "они бандиты и убийцы". А также отметил, что "никто не имел оснований полагать", что Беларусь является "на самом деле опасной".

Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен - "по правде и совести". А в конце сказал "Слава Украине! и Слава украинской нации".

Суд огласит решение в дело 22 марта в 11:00.

Как известно, на судебных прениях по делу украинского политзаключенного Павла Гриба прокуроры просили для Украинской 6 лет заключения.

Ранее украинский омбудсмен заявила, что политзаключенный Гриб требует немедленной операции на сердце.

Как сообщал "Апостроф", ранее прокурор потребовал приговорить украинца Павла Гриба к шести годам колонии общего режима.