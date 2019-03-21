Назван срок, который требуют в России для украинца Гриба

Во время заседания Северо-Кавказского окружного военного суда прокурор потребовал приговорить украинца Павла Гриба к шести годам колонии общего режима.

Как сообщает "Интерфакс", прокуратура уверена, что "Гриб совершил тяжкое умышленное преступление".

"Однако Гриб активно способствовал в раскрытии преступления. Предлагаю признать Гриба виновным в совершенном преступлении. Прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет колонии общего режима", - сказал гособвинитель.

Грибу обвиняют по ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности).

Следствие считает, что украинский политзаключенный причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26.

Ранее "Апостроф" сообщал, что отец украинского узника Кремля Павла Гриба сообщил, что его сын практически ослеп на один глаз и ему грозит смертельная опасность из-за давнего тяжелого заболевания.