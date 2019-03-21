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Карта смерти: в сети опубликовали шокирующие данные о гибели гражданских на Донбассе

четверг, 21 марта 2019, 22:53

На Донбассе в феврале 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 6 гражданских лиц, 16 - получили ранения.

Об этом сообщил Датский Совета по делам беженцев в Twitter.

Организация опубликовала карту смертельных инцидентов с гражданскими лицами на Донбассе за время войны.

"Конфликт на востоке Украины продолжается уже 5-й год, все это время появляются все новые и новые жертвы мин и взрывоопасных следов войны. В феврале 2019 года от мин и взрывоопасных предметов 6 человек погибло, 16 ранено", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что всего с июня 2014 года 553 человека было убито и 1 142 ранено минами и взрывоопасными предметами.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились трагические новости о бойцах ООС на Донбассе.

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