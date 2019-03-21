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Появились трагические новости о бойцах ООС на Донбассе

четверг, 21 марта 2019, 18:35

Вследствие обстрелов боевиков 21 марта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

В течение текущих суток противник пять раз открывал огонь по позициям наших войск. В том числе - дважды с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия - в районе населенного пункта Широкино;
  • из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный;
  • из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-4;
  • из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Пивденное.

"Подразделения обороняющихся ответили на обстрелы противника огнем дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевиков на Донбассе подловили на подготовке кровавых провокаций.

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