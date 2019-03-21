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Овраги, кратеры и синие вихри: появились завораживающие фото поверхности Марса

четверг, 21 марта 2019, 01:22

Европейское космическое агентство показало фотографии с орбиты Марса, сделанные специальным аппаратом для исследования малых составляющих атмосферы.

На представленных снимках видны синие узоры, которые специалисты успели прозвать следами "пылевых дьяволов".

Спутник вышел на орбиту Красной планеты в октябре 2016 года, а до февраля 2018 года он не спускался на низкую орбиту.

В агентстве отмечают, что цвета на снимках не соответствуют реальности. В действительности оттенки красноватые и темно-бурые.

Как считают сотрудники агентства, необычную структуру на вершине хребта оставили пыльные вихри, в состав которых входят сотни, а возможно и тысячи маленьких торнадо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что основатель SpaceX Илон Маск заявил, что к созданию компании, которая занимается полетами в космос, его подтолкнула жадность россиян.

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