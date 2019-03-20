Илон Маск рассказал, как жадность россиян подтолкнула его к космическому прорыву: видео

Американский изобретатель, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что к созданию компании, которая занимается полетами в космос его подтолкнула жадность россиян.

В интервью директору NASA Джиму Брайденстайну Маск вспомнил о своем визите в Россию, где хотел приобрести баллистическую ракету.

"В самом начале я не собирался основывать ракетную компанию... Я хотел запустить на Марс простую миссию с растениями, такую себе оранжерею... Я просто хотел помочь NASA увеличить бюджет, а потом русские начали требовать от меня гораздо больше, чем я мог себе позволить. Они потребовали даже больше денег, чем у меня вообще было. Ради одной только миссии! Это явно был не мой вариант. И вот тогда я и задумался, есть ли какие-то способы удешевить существующие ракетные системы, особенно американские", - рассказал он.

В то же время блогер Завполит Закидонский в Twitter отметил, что "Роскосмос" в свое время также резко завысил стоимость отправки американских астронавтов в космос.

"Роскосмос" брал с американцев по $20 млн за каждого астронавта запущеного в космос. Но аппетиты российских космических говноедов росли обгоняя российскую инфляцию и с прошлого года запуск каждого астронавта приблизился к 80 млн никчёмных американских бумажек", - написал он.

"Еще на заре SpaceX было известно, что Маск связывался с "Роскосмосом" на предмет сотрудничества и закупки двигателей. Его отшили и парень решил сделать свой двигатель", - отметил в свою очередь один из комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Маск в сети поставил на место зазнавшуюся Россию, отметив роль Украины в истории космонавтики.