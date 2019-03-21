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В сети рассказали про бойца ВСУ, чудом выжившего после выстрела снайпера: фото

четверг, 21 марта 2019, 03:34

Украинский военный чудом выжил после выстрела снайпера боевиков на Донбассе, после чего сделал себе кулон из вражеской пули.

Историю спасения бойца ВСУ опубликовала в Facebook Алина Вольных.

По ее словам, снайпер обстрелял старшину 93-й ОМБр "Холодный Яр" Сергея с позывным "Лифтер" в районе Авдеевской промзоны.

"Препятствием между пулей и головой старшины стала тоненькая рукоять пулемета которая приняла на себя удар, спасая Сергею жизнь. Оружие как будто само встало на защиту своего хозяина. Лишь один сантиметр отклонения в любую сторону и случилось бы непоправимое. От удара в пулемет оболочка пули отлетела, а стальная сердцевина рикошетом попала в плечо Лифтера, оставив сквозное ранение", - рассказала женщина.

Вольных отметила, что сейчас старшина проходит лечение в госпитале.

"За пять лет войны он многократно бывал под обстрелами, участвовал в ожесточенных боях и, к счастью, не было ранений. Непривычный к больничным, он с нетерпением ожидает выздоровления, чтобы поскорее вернуться к собратьям и снова защищать нашу землю", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 18 марта, в зоне ООС погиб один украинский военный.

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