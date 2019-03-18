Обострение на Донбассе: украинские войска понесли очередные потери

В районе боевых действий на Донбассе в понедельник, 18 марта, погиб один украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

По состоянию на 18:00 18 марта, боевики осуществили три обстрела с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

"Обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи села Екатериновка; дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 марта в зоне проведения проведения операции Объединенных сил ситуация существенно обострилась, был убит солдат ВСУ Виктор Гарбар.