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Сколько военных Путина захватывали укранский Крым: суд дал ответ

пятница, 22 марта 2019, 16:32

Святошинский райсуд Киева, рассматривая дело экс-представителя Путина в Крыму Олега Белавенцева, пришел к выводу, что минимум 10,5 тысячи российских военных участвовали в захвате полуострова в 2014 году.

Об этом говорится в решении суда от 18 марта 2019 года, передает "Украинская правда".

В документе указано, что в период с 20 февраля по 16 марта 2014 года в Крым из России было незаконно перемещено не менее 10 500 российских военнослужащих.

Также было установлено, что РФ перебросила в АРК минимум 10 танков, 207 БТР и БМП, 8 ракетных комплексов "Бастион-П", 24 "Града", 12 "Ураганов", более 80 орудий, более 25 артустановок "Гвоздика" , 80 единиц средств противовоздушной обороны, 16 бомбардировщиков Су-24, 2 истребителя Су-27, 6 самолетов-разведчиков Су-24МР, 26 вертолетов и около 640 грузовиков "УРАЛ" и "КАМАЗ".

Как сообщал "Апостроф", в России набирает обороты абсурдная идея по поводу Крыма.

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