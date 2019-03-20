Аннексия головного мозга: в России набирает обороты абсурдная идея по поводу Крыма

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин создал в российском парламенте рабочую группу для "оценки ущерба, который нанесла Украина Крыму и Севастополю" до аннексии.

Об этом в Twitter сообщил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

"Только что в Госдуме спикер Володин создал рабочую группу по изучению "того ущерба, который понесли Крым и Севастополь за время аннексии Украиной". Нет, я не оговорился. И Володин тоже: формулировку он с удовольствием повторил несколько раз", - написал он.

В то же время возмущенные комментаторы обвинили Володина в неадекватности и принялись обсуждать абсурдность его заявления.

"Кто-нибудь, скажите там ему, что то место, где он сейчас якобы спикер, ратифицировало договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной, в котором Крым - украинский. Договор до сих пор в силе", "А вот, например, Германия могла бы предъявить иск за то в какое говно превратился Кенигсберг", "А чего ещё от них ожидать, они менее адекватны чем гопники в пьяном угаре", - пишут в частности в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Володин заявил, что украинская власть Крыма в течении 25 лет разрушала экономику полуострова, потому должна компенсировать потери.