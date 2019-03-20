РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 марта

12:22
Известный мост в Киеве получил серьезные повреждения: появилось важное заявление
12:22
Вот и сказочке конец: лидер "Ленинграда" уходит со сцены
12:17
Известная украинская спортсменка ударила тренера по лицу во время матча: опубликовано видео
12:15
Звезда "Игры престолов" после съемок обратился к психотерапевту
12:13
День счастья: поздравления, открытки и стихи
12:10
​Участник АТО с экс-бойцами организовал нападение на своего брата: детали трагедии под Винницей
11:56
В Киеве произошел курьезный инцидент с парашютистом-экстремалом: фото
11:55
Тимошенко выступила на открытии в Киеве IT-форума
11:51
Полиция раскрыла подробности кровавой расправы над участником АТО в Киеве: опубликованы фото
11:36
Похож на папу: Джамала показала лицо маленького сына
11:34
​Наши соколы: появилось мощное видео учений украинских истребителей и штурмовиков над Азовским морем
11:29
Потепление продлится недолго: синоптик дала актуальный прогноз по Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Аннексия головного мозга: в России набирает обороты абсурдная идея по поводу Крыма

среда, 20 марта 2019, 11:01

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин создал в российском парламенте рабочую группу для "оценки ущерба, который нанесла Украина Крыму и Севастополю" до аннексии.

Об этом в Twitter сообщил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

"Только что в Госдуме спикер Володин создал рабочую группу по изучению "того ущерба, который понесли Крым и Севастополь за время аннексии Украиной". Нет, я не оговорился. И Володин тоже: формулировку он с удовольствием повторил несколько раз", - написал он.

В то же время возмущенные комментаторы обвинили Володина в неадекватности и принялись обсуждать абсурдность его заявления.

"Кто-нибудь, скажите там ему, что то место, где он сейчас якобы спикер, ратифицировало договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной, в котором Крым - украинский. Договор до сих пор в силе", "А вот, например, Германия могла бы предъявить иск за то в какое говно превратился Кенигсберг", "А чего ещё от них ожидать, они менее адекватны чем гопники в пьяном угаре", - пишут в частности в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Володин заявил, что украинская власть Крыма в течении 25 лет разрушала экономику полуострова, потому должна компенсировать потери.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Может умереть: почему ушел Назарбаев и в чем выгода России

Лукашенко создал условия для "русского мира", продавая независимость Беларуси - Павел Усов

Мир, дружба, жвачка: как Лукашенко может разыграть карту выборов в Украине против Путина

Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: