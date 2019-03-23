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Фанат Путина внезапно заговорил про украинский Крым и фашизм в России

суббота, 23 марта 2019, 08:57

Журналист и блогер из оккупированной Ялты Евгений Гайворонский, который в 2014 году выступал за аннексию полуострова, заявил, что Крым нужно вернуть под контроль Украины, а российская оккупация полуострова принесла одни беды.

Об этом в Twitter написал журналист Денис Казанский.

"Крымский журналист Евгений Гайворонский в 2014 году очень радовался приходу России. Ходил в футболке с Путиным, размахивал российским флажком. Но потом что-то пошло не так. Прошло 5 лет, и теперь Гайворонский хочет, чтобы Крым снова вернулся в Украину. Не понравилось в Россиюшке", - написал он.

В эфире одного из украинских телеканалов Гайворонский заявил, что Крым нужно вернуть под контроль Украины, а российская оккупация полуострова принесла одни беды.

"На севере Крыма в Армянске - экологическая катастрофа. Мелкий и средний бизнес местной властью уничтожен. Произошел грандиозный передел, у людей все позабирали. Закрывают доступ к морю и достопримечательностям. Люди на пределе, люди взбешены, все люди хотят вернуться в Украину. Не по политическим, а по экономическим причинам. Жить в условиях современной России становится все сложнее", - сказал он.

Заявления Гайворонского вызвало бурную реакцию в сети.

Как сообщал "Апостроф", 6 марта российские силовики провели обыск в квартире у Гайворонского.

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