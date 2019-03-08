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Забрали украинский паспорт: в Ялте вооруженные оккупанты пришли "в гости" к врагу главарей Крыма

пятница, 08 марта 2019, 09:56

В оккупированной Ялте российские силовики 6 марта провели обыск в квартире у журналиста и блогера Евгения Гайворонского.

Об этом сообщают "Примечания".

Отмечается, что около 10 утра вышедшего покурить к подъезду собственного дома мужчину окружили 12 человек в военной форме, масках, с автоматами Калашникова. Они представились сотрудниками "Центра по противодействию экстремизму МВД Крыма".

Пройдя в квартиру, неизвестные лица в форме в течение 5 часов проводили обыск, в ходе которого у Гайворонского изъяли всю оргтехнику – пять мобильных телефонов, компьютеры, банковские карты, флешки, документы, личные вещи, записные книжки. В том числе, телефоны и личные вещи других, находившихся в квартире жильцов - сестры Евгения и ее молодого человека.

По словам журналиста, участники обыска, угрожая ему автоматом, порвали основную ламинированную страницу его российского паспорта и отобрали у него паспорт гражданина Украины. Потом перевернули все в квартире вверх дном.

"Мне дали понять, что если я перестану критиковать в сети "главу Республики Крым" Сергея Аксенова и бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, то моя судьба может измениться к лучшему", - рассказал Гайворонский.

После обыска журналиста доставили в здание УМВД Ялты на ул. Морской. Там, по его словам, ему угрожали депортацией в Украину и тюремным сроком, после чего обозвали наркоманом и доставили в ялтинский наркодиспансер на освидетельствование, но анализы показали, что наркотиков журналист не употребляет.

По словам Евгения, мужчины, представившиеся сотрудниками Центра Э, дали ему понять: происходящее является, в частности, реакцией на то, что летом 2018 года он передал в СК РФ документы о земельных махинациях в Ялте.

Как сообщал "Апостроф", ранее фанаты "крымнаша" взвыли в сети из-за возвращения в "гавань".

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