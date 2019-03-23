Между Порошенко и комиком: близкие героев Майдана и АТО рассказали о предвыборных симпатиях

Родственники погибших на Майдане и на Донбассе рассказали о трудном выборе, который они должны сделать на президентских выборах, которые состоятся 31 марта.

Об этом говорится в материале Reuters.

Врач Игорь Кончевич из Львова, чей брат Тарас, волонтер-медик, погиб в 2015 году под Дебальцево, рассказал, что смерть изменила его мнение о том, кто должен выиграть президентские выборы в этом месяце. По словам Игоря, его брат умер за свободную и независимую Украину, о чем их деды могли только мечтать в советскую эпоху, и президент Петр Порошенко является лучшим кандидатом, чтобы сохранить ее на этом пути, несмотря на то, что он не положил конец войне, как обещал.

"В 2014 году я не голосовал за него. Теперь (я буду) по одной причине: он проукраинский, Россия не поддерживает его", - сказал мужчина.

Журналистка Reuters отмечает, что такая поддержка могла бы помочь Порошенко попасть во второй тур и потенциально выиграть второй срок. Это также свидетельствует о том, что некоторые люди готовы принять любое разочарование, что касается его неудачи завершить войну, поднять уровень жизни или тщательно бороться с коррупцией, потому что они считают его лучшим, чем альтернативы.

"Брат Леси Сеник, 51-летний директор детского сада, был одним из погибших на Майдане, протесте, который был вызван решением Януковича отказаться от подписания политического и торгового соглашения с ЕС после давления со стороны Москвы. Жертва ее брата, по ее словам, означает, что Украина стала независимым государством с сильной армией и стремлением присоединиться к Европейскому Союзу", - говорится в статье.

Сеник не голосовала за Порошенко в 2014 году, но теперь будет: "Я не знаю, кто еще мог бы спасти государство в те тяжелые времена, после Майдана и во время войны. Возможно, он не совершенен. Но и мы не святые".

В свою очередь родители 22-летнего Юрия Голуба, который погиб на востоке Украины в 2014 году, рассказали, что не будут голосовать за Порошенко.

"Он обещал, обещал. Почему вы обещали, если вы не уверены, что можете выполнить свое обещание? Если бы он был честным человеком, он сам бы отказался", - сказал отец Юрия Григорий.

Его жена Анна также сказала, что Порошенко предал их: "Сначала он сказал, что все закончится через две недели... Но произошел такой тяжелый обстрел и наш ребенок погиб. Сейчас нет доверия".

Их сына похоронили на львовском Лычаковском кладбище 18 века, вместе с другими около 70 погибшими на востоке. Назар Пасельський похоронен в могиле около Голуба. Пасельський погиб во время обстрела в возрасте 21 года в Луганской области в августе 2014 года. Его мама Анна и отец Николай усыновили мальчика после смерти Назара.

Анна проголосовала за Порошенко в прошлый раз, "потому что обещал, что все закончится за три дня. Я хотела, чтобы мой ребенок вернулась домой живой". Теперь она не доверяет ни одному кандидату в гарантии будущего для своего годовалого усыновленного, но предполагает, что все еще может проголосовать за Порошенко во втором туре.

Комик Владимир Зеленский столкнулся с процессом разочарование относительно прогресса Украины после Майдана и стремление новых лиц в политике. Но некоторые люди, как Григорий Жаловага, чей сын Анатолий умер на Майдане, сказал, что сильная армия - это то, что нужно, а не артист без политического опыта. Цитируя другого студента во время церемонии памяти жертв Майдана в школе, в которой присутствовал его сын, он сказал: "Те, кто будет голосовать за Зеленского, что они хотят, страну клоунов?".

Львовский аналитик Олег Гринев заявил, что такие взгляды означают, что Порошенко, пожалуй, будет иметь большинство в западных областях, как Галичина, где находится Львов, приводя в пример первого постсоветского президента Украины Леонида Кравчука.

"Когда он путешествовал по восточным регионам, они спрашивали его о цене носков, и будут ли снижены цены на газ. И когда он прибыл на Галичину, было только один вопрос - будет ли сохранено государство", - сказал он.

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