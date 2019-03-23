РУС. | УКР.

суббота, 23 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 марта

14:43
В Харькове задержали разведчика боевиков ДНР по кличке "Куб": опубликованы фото
14:34
Полиция пытается "отмазать" мажора: новые подробности и фото стрельбы в центре Киева
14:30
Где смотреть онлайн мужской масс-старт Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций
14:19
Между Порошенко и комиком: близкие героев Майдана и АТО рассказали о предвыборных симпатиях
14:19
Источники рассказали, чего ждать от конфликта Луценко с послом США и какова роль Порошенко
13:50
Где смотреть онлайн мужской гонки преследования Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций
13:50
Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве: опубликовано фото
13:45
В России восхитились игрой сборной Украины в матче с Португалией
13:35
На месте проведения КаZантипа в Крыму жители подняли бунт против оккупантов: фото, видео и реакция сети
13:34
Нардеп обвинил Кабмин в саботаже иностранных инвестиций
13:25
Одиозная сепаратистка из Киева вызвала шквал гнева в сети заявлением про украинский язык: видео
13:05
Где смотреть онлайн Нидерланды - Германия: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Между Порошенко и комиком: близкие героев Майдана и АТО рассказали о предвыборных симпатиях

суббота, 23 марта 2019, 14:19

Родственники погибших на Майдане и на Донбассе рассказали о трудном выборе, который они должны сделать на президентских выборах, которые состоятся 31 марта.

Об этом говорится в материале Reuters.

Врач Игорь Кончевич из Львова, чей брат Тарас, волонтер-медик, погиб в 2015 году под Дебальцево, рассказал, что смерть изменила его мнение о том, кто должен выиграть президентские выборы в этом месяце. По словам Игоря, его брат умер за свободную и независимую Украину, о чем их деды могли только мечтать в советскую эпоху, и президент Петр Порошенко является лучшим кандидатом, чтобы сохранить ее на этом пути, несмотря на то, что он не положил конец войне, как обещал.

"В 2014 году я не голосовал за него. Теперь (я буду) по одной причине: он проукраинский, Россия не поддерживает его", - сказал мужчина.

Журналистка Reuters отмечает, что такая поддержка могла бы помочь Порошенко попасть во второй тур и потенциально выиграть второй срок. Это также свидетельствует о том, что некоторые люди готовы принять любое разочарование, что касается его неудачи завершить войну, поднять уровень жизни или тщательно бороться с коррупцией, потому что они считают его лучшим, чем альтернативы.

"Брат Леси Сеник, 51-летний директор детского сада, был одним из погибших на Майдане, протесте, который был вызван решением Януковича отказаться от подписания политического и торгового соглашения с ЕС после давления со стороны Москвы. Жертва ее брата, по ее словам, означает, что Украина стала независимым государством с сильной армией и стремлением присоединиться к Европейскому Союзу", - говорится в статье.

Сеник не голосовала за Порошенко в 2014 году, но теперь будет: "Я не знаю, кто еще мог бы спасти государство в те тяжелые времена, после Майдана и во время войны. Возможно, он не совершенен. Но и мы не святые".

В свою очередь родители 22-летнего Юрия Голуба, который погиб на востоке Украины в 2014 году, рассказали, что не будут голосовать за Порошенко.

"Он обещал, обещал. Почему вы обещали, если вы не уверены, что можете выполнить свое обещание? Если бы он был честным человеком, он сам бы отказался", - сказал отец Юрия Григорий.

Его жена Анна также сказала, что Порошенко предал их: "Сначала он сказал, что все закончится через две недели... Но произошел такой тяжелый обстрел и наш ребенок погиб. Сейчас нет доверия".

Их сына похоронили на львовском Лычаковском кладбище 18 века, вместе с другими около 70 погибшими на востоке. Назар Пасельський похоронен в могиле около Голуба. Пасельський погиб во время обстрела в возрасте 21 года в Луганской области в августе 2014 года. Его мама Анна и отец Николай усыновили мальчика после смерти Назара.

Анна проголосовала за Порошенко в прошлый раз, "потому что обещал, что все закончится за три дня. Я хотела, чтобы мой ребенок вернулась домой живой". Теперь она не доверяет ни одному кандидату в гарантии будущего для своего годовалого усыновленного, но предполагает, что все еще может проголосовать за Порошенко во втором туре.

Комик Владимир Зеленский столкнулся с процессом разочарование относительно прогресса Украины после Майдана и стремление новых лиц в политике. Но некоторые люди, как Григорий Жаловага, чей сын Анатолий умер на Майдане, сказал, что сильная армия - это то, что нужно, а не артист без политического опыта. Цитируя другого студента во время церемонии памяти жертв Майдана в школе, в которой присутствовал его сын, он сказал: "Те, кто будет голосовать за Зеленского, что они хотят, страну клоунов?".

Львовский аналитик Олег Гринев заявил, что такие взгляды означают, что Порошенко, пожалуй, будет иметь большинство в западных областях, как Галичина, где находится Львов, приводя в пример первого постсоветского президента Украины Леонида Кравчука.

"Когда он путешествовал по восточным регионам, они спрашивали его о цене носков, и будут ли снижены цены на газ. И когда он прибыл на Галичину, было только один вопрос - будет ли сохранено государство", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", политический психолог Валентин Ким составил портрет украинского избирателя.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Борисполь" открывает лоукост-терминал: станет ли дешевле летать

По стопам Путина: как украинцев хотят наказывать за "оскорбление" кандидатов

Максимум для пиара: буксование языкового закона выгодно только одному человеку

Словно небо прорвало: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: