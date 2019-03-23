На месте проведения КаZантипа в Крыму жители подняли бунт против оккупантов: фото, видео и реакция сети

В оккупированном Россией Крыму жители устроили митинг против местной так называемой власти.

Об этом сообщает издание "Говорит Москва".

Акция прошла на косе между селом Поповка и поселком Штормовое, где началось строительство креветочной фермы. Местные жители вышли на митинг, чтобы предотвратить ущерб экологии и туризму, который нанесет строительство в этих местах.

Отмечают, что на этом месте ранее проходил фестиваль КаZантип. Сейчас там планируют построить 9 ангаров с бассейнами для выращивания ракообразных.

Крымчане отправили оккупационной власти петицию, где написали: "Деятельность этой фермы напрямую грозит загрязнениями ближайших водоемов техническими сливами, а так же может повлечь иссушение озера с лечебной грязью в результате систематического потребления соленой рапы для нужд фермы. Кроме того, сами промышленные сооружения будут являться прямым препятствием для свободного доступа к природному пляжу, как жителям, так и гостям полуострова, которые посещают западный Крым исключительно из-за широты и протяженности песчаных пляжей, чистоты открытого моря и экологии".

Кроме того, местные жители указывают, что на территории села Поповка действует детский оздоровительный лагерь, отдых в котором также будет невозможен, если ферму построят.

"При расчистке территории подрядчик уже уничтожил несколько десятков многолетних деревьев вида "лох серебристый", также пострадали и некоторые редкие растения полуострова, занесенные в Красную книгу, сообщают крымчане. По данному факту уже было возбуждено уголовное дело", - пишет ресурс.

В сети также прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в 2014 году во время захвата воинской части в Севастополе (аннексированный Крым) российские военные использовали местных жителей, прикрываясь ими как "живым щитом".