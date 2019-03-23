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Названы фамилии трех украинских бойцов, погибших за два дня на Донбассе: фото и видео

суббота, 23 марта 2019, 07:25

В сети назвали имена троих украинских военных, погибших на Донбассе 20-22 марта.

Так, о двух потерях сообщила в Facebook 93-я ОМБр "Холодный яр".

20 марта оборвалась жизнь 34-летнего Сергея Валаха из Днепра с позывным "Борода".

"В тот вечер экипаж боевой машины старшего солдата Валаха отправился подавить огонь зарвавшегося врага. По дороге боевая машина наехала на мину. Борода принял на себя главный удар от взрыва в результате которого получил тотальные ожоги четвертой степени несовместимы с жизнью. Двое других членов экипажа остались живы, однако, к сожалению, получили ожоги различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дома у Сергея остались родители, сестра, 15-летний сын и беременная девушка.

21 марта в бою с русскими оккупантами погиб солдат Максим Сирин с позывным "Шалений".

"Между холодноярцами и российскими оккупантами завязался стрелковый бой, в котором Максима и достала вражеская пуля. Сквозное ранение головы не оставило "Шаленому" никаких шансов, жизнь воина оборвалась на поле боя", - рассказали военные.

Максиму было 36 лет, он родился в Станице Луганской. У погибшего остались родители, жена Юлия и двое детей.

Как сообщил в Facebook сотрудник "Книги памяти павших за Украину" Святослав Смук, 22 марта на Донбассе погиб медик 24-й ОМБр, старший сержант Владимир Маркевич.

Мужчина был смертельно ранен снайпером на позициях под Новомихайловкой. Ему было 48 лет.

Как сообщал "Апостроф", 22 марта боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ООС, один военнослужащий погиб и еще один ранен.

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