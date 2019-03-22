РУС. | УКР.

пятница, 22 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

22 марта

20:09
ЕС готовится к худшему: глава Евросовета высказался о перспективах Brexit
19:55
Португалия - Украина Онлайн-трансляция матча
19:53
У Усика появился еще один вариант для дебюта в супертяжелом весе
19:37
Скандал между Украиной и США: какими будут последствия
19:07
Война на Донбассе: на фронте произошла очередная трагедия
18:40
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужского спринта в Холменколлене
18:38
Пленного украинского моряка прооперировали в Москве: что известно
18:08
Катастрофа парома в Ираке: количество жертв значительно увеличилось, видео
18:00
Гороскоп на завтра: Близнецы будут вспыльчивы, а Скорпионы могут потерять деньги
17:58
​В Украине растут цены на автогаз: свежие цифры
17:39
Гражданская война: в сети показали новое "говорящее" фото с Донбасса
17:30
YUNA-2019: онлайн-трансляция красной дорожки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Война на Донбассе: на фронте произошла очередная трагедия

пятница, 22 марта 2019, 19:07

22 марта боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ООС, один военнослужащий погиб и еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе зафиксировали обстрелы снайперов и использование запрещенного Минского договоренностями вооружения.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи Водяного; из снайперского оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли позиции ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности дважды из 120 мм и 82 мм минометов и из автоматических станковых гранатометов вблизи Новоалександровки; из минометов калибра 120 мм в районе Новозвановки и из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Золотое-1.

В штабе рассказали, что открывали огонь и заверили, что держат ситуацию под контролем.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе в феврале 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 6 гражданских лиц, 16 - получили ранения.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: