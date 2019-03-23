Украинских активистов повеселил их "арест" в России

В России суд заочно арестовал двух членов украинской националистической организации "С14" - Сергея Мазура и Александра Войтко.

Об этом сообщает издание "theБабель", ссылаясь на информацию Следственного комитета РФ.

По данным источника, местные следователи обвиняют украинских активистов в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве и в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации.

"Во время нападения радикалы незаконно проникли в помещение российской учреждения, нарушив нормальный порядок работы, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина (российский оперный певец - ред.), нанесли на стены краской антироссийские надписи, применили физическое насилие в отношении советника Посольства Российской Федерации в Украине. Кроме этого, радикалы надругались над Государственным флагом Российской Федерации, которых находился в здании Центра", - говорится в сообщении.

Сам Сергей Мазур посмеявшись прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

"Поздравьте меня и Александра Войтко с арестом в РФ. Евгений Карась передал нам эстафету гг. Неплохая компания у нас. Держим марку", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России вместо лидера националистической организации С14 Евгения Карася в санкционный список случайно включили его полного тезку - владельца галереи искусств.