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В ЕС подвели итоги пятилетки лжи России об оккупации Крыма: инфографика

суббота, 23 марта 2019, 02:25

В сети опубликовали инфографику, иллюстрирующую тезисы российской пропаганды по вопросу аннексии Крыма начиная с 2014 года.

Данные опубликовала Европейская служба внешнего действия (East StratComTask Force).

Авторы материала напомнили, что незаконная аннексия Крыма по-прежнему является нарушением международного права, европейской структуры безопасности и, что не менее важно, собственных деклараций России об уважении территориальной целостности Украины.

"Тем не менее, дезинформационные СМИ продолжают пытаться изобразить незаконный захват территории как нечто благородное: "Все хорошо, все прекрасно", - цитируют они крымчан, добавляя при этом: "Денег у нас хватит!" - что противоречит знаменитой фразе российского премьер-министра Дмитрия Медведева: "Денег нет, но вы держитесь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прокремлевские дезинформационные СМИ также пытаются описать действия Украины в отношении Крыма как легитимизацию российской власти на полуострове. То, что Украина не поставляет электричество и воду в Крым, значит, что Киев больше не претендует на эту территорию. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 от 19 декабря 2016 года Россия является оккупирующей державой в конфликте. Таким образом, именно Россия, а не Украина, обязана предоставлять все необходимые услуги населению оккупированной территории.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд дал ответ, сколько военных Путина захватывали украинский Крым.

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