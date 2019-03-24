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Ждем принятия гражданства РФ: в сети обсуждают высказывание Джона Траволты про Россию

воскресенье, 24 марта 2019, 05:41

В сети обсуждают слова американского актера Джона Траволты, который приехал в Москву (Россия) и заявил, что любит их страну.

Об этом сообщают росСМИ.

По словам актера, он восхищается культурой России.

"Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет - все что угодно! Это все Россия! Это невозможно отрицать. И если кто-то это отрицает или игнорирует - это же глупо. Все самое прекрасное - основа всего у вас, вам в России есть чем гордиться", - высказался он.
Также Траволта поделился, кого из российских деятелей искусства любит больше всего.
"Я люблю Чехова, Достоевского, из художников восхищаюсь Кандинским, Малевичем. И мне, конечно, наиболее близко все, что связано с танцем, балетом, - Баланчин, Нуриев, Барышников", - рассказал американец.В сети пользователи прокомментировали его слова.

В сети пользователи прокомментировали его слова.

"Для них Россия – это страна с литературных сочинений... Снег, извозчик на тройке лошадей... Вотэтавсе. Романтика 150-летней давности", - написали в интернете.

Как сообщал "Апостроф", российский актер Владимир Епифанцев рассказал, что российская молодежь отрицательно относится к Русской православной церкви в связи с тем, что та связана с "религиозным террором".
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