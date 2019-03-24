Ждем принятия гражданства РФ: в сети обсуждают высказывание Джона Траволты про Россию

"Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет - все что угодно! Это все Россия! Это невозможно отрицать. И если кто-то это отрицает или игнорирует - это же глупо. Все самое прекрасное - основа всего у вас, вам в России есть чем гордиться", - высказался он.

Также Траволта поделился, кого из российских деятелей искусства любит больше всего.