Любимчик Путина выдал в сети пост ненависти о России

Один из любимых актеров Владимира Путина, Алексей Панин, признался в ненависти к России.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что его родина - "это планета Земля", а "страну под названием Россия" он не любит.

"Единственная страна в мире из тех, где я был, куда не хочется возвращаться", - пишет Панин.

По его словам, Россия - это "грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя" и в которой "никогда ничего не изменится".

Власти настроили против весь цивилизованный мир, на нас смотрят, как на дикарей - продолжает актер. И проблема, считает он, не в тех, кто смотрит, а в россиянах.

Панин коснулся темы Второй мировой войны. С ней не все однозначно, пишет он: "Мы вместе с Гитлером, в 39 году, захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию! Не успели!". Что же касается освобождения Европы от нацистов, то это якобы "тоже вранье", так как "мы не освободили ее, а оккупировали".

Единственное достижение России за 75 лет - полет Юрия Гагарина в космос, считает Панин. "Мы проводим олимпиады и ЧМ по футболу, а российские дети умирают от рака", "честных, демократических выборов нет и не будет", "писать можно до посинения".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", скандальный российский актер Алексей Панин опубликовал в сети очередное провокационное фото.