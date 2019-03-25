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День службы безопасности Украины: поздравления, стихи и смс

понедельник, 25 марта 2019, 07:30
Фото: voentorg.org

Свой профессиональный праздник 25 марта отмечают работники СБУ. Эта традиция появилась в 2001 году по указу президента. Праздник является официальным, но выходного дня в его честь не делают. А вот поздравления представители этой сферы получают в полной мере. Устраиваются мероприятия, форумы, проводятся конференции и лекции. Но такие празднования не являются обязательными, поэтому все органы устраивают их на свое усмотрение.

Если в вашем окружении есть представители службы безопасности, вы можете поздравить их с праздником, используя лучшие поздравления с Днем СБУ, которые ранее отобрал "Апостроф.Лайм".


Фото: voentorg.org

Поздравления с Днем работников СБУ в стихах и прозе

***

День службы безопасности страны
Сегодня отмечает Украина.
Для нас такие праздники важны.
Так будь же, СБУ, непобедима!

Тебя же, как работника ее,
Хочу я с удовольствием поздравить.
Пусть у тебя прекрасно будет все.
И праздник на отлично тебе справить!

***

Безопасность для страны —
Это очень важно,
Вы за эту безопасность
Боритесь отважно!

В день такой великолепный
Мы вас поздравляем,
И простого очень счастья
От души желаем!

Чтоб шпионов всех подряд
Вы переловили,
Чтобы лучше всех на свете
Вы, ребята жили!

***


Фото: voentorg.org

***

Пусть враг не дремлет никогда,
Об этом всем давно известно,
За ними уследят всегда
Да остановят. Это честно!
Работа вся не на виду,
А на виду им быть — не дело!
Ведь отвести от всех беду
Они способны все умело!
Как будут праздник отмечать?
У СБУ есть свои планы.
Раз надо праздник им встречать,
У них все будет очень плавно.

***

С праздником я поздравляю
Всех, кто служит в СБУ,
Низкий вам поклон за доблесть
За работу вашу шлю.

Сил желаю и здоровья,
Пусть награды вас найдут,
Дома ждет пусть понимание,
Обожание, уют.

***

Поздравляю с Днем службы безопасности Украины и хочу пожелать выполнять свою работу верно и отменно, всегда оставаться на страже безопасности всей страны, защищать свои идеи и права людей, никогда не попадать в западню и постоянно знать, где кроется истина.

***


Фото: voentorg.org

***

Хорошо, когда есть кому защитить. И очень хорошо, когда защитник силен. Желаем вам быть сильными, и чтобы всегда было кому поблагодарить вас за ваш неспокойный труд!

***

Сегодня не простой день, День СБУ. Так что выскажем свое признание всем тем людям, которые работают в службе безопасности Украины и каждый свой рабочий день посвящают тому, чтоб защищать нас, простых людей, от угроз изнутри и извне страны. С праздником вас!

***

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