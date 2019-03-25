День службы безопасности Украины: поздравления, стихи и смс

Свой профессиональный праздник 25 марта отмечают работники СБУ. Эта традиция появилась в 2001 году по указу президента. Праздник является официальным, но выходного дня в его честь не делают. А вот поздравления представители этой сферы получают в полной мере. Устраиваются мероприятия, форумы, проводятся конференции и лекции. Но такие празднования не являются обязательными, поэтому все органы устраивают их на свое усмотрение.

Если в вашем окружении есть представители службы безопасности, вы можете поздравить их с праздником, используя лучшие поздравления с Днем СБУ, которые ранее отобрал "Апостроф.Лайм".



Фото: voentorg.org

Поздравления с Днем работников СБУ в стихах и прозе

***

День службы безопасности страны

Сегодня отмечает Украина.

Для нас такие праздники важны.

Так будь же, СБУ, непобедима!



Тебя же, как работника ее,

Хочу я с удовольствием поздравить.

Пусть у тебя прекрасно будет все.

И праздник на отлично тебе справить!

***

Безопасность для страны —

Это очень важно,

Вы за эту безопасность

Боритесь отважно!



В день такой великолепный

Мы вас поздравляем,

И простого очень счастья

От души желаем!



Чтоб шпионов всех подряд

Вы переловили,

Чтобы лучше всех на свете

Вы, ребята жили!

***



Фото: voentorg.org

***

Пусть враг не дремлет никогда,

Об этом всем давно известно,

За ними уследят всегда

Да остановят. Это честно!

Работа вся не на виду,

А на виду им быть — не дело!

Ведь отвести от всех беду

Они способны все умело!

Как будут праздник отмечать?

У СБУ есть свои планы.

Раз надо праздник им встречать,

У них все будет очень плавно.

***

С праздником я поздравляю

Всех, кто служит в СБУ,

Низкий вам поклон за доблесть

За работу вашу шлю.



Сил желаю и здоровья,

Пусть награды вас найдут,

Дома ждет пусть понимание,

Обожание, уют.

***

Поздравляю с Днем службы безопасности Украины и хочу пожелать выполнять свою работу верно и отменно, всегда оставаться на страже безопасности всей страны, защищать свои идеи и права людей, никогда не попадать в западню и постоянно знать, где кроется истина.

***



Фото: voentorg.org

***

Хорошо, когда есть кому защитить. И очень хорошо, когда защитник силен. Желаем вам быть сильными, и чтобы всегда было кому поблагодарить вас за ваш неспокойный труд!

***

Сегодня не простой день, День СБУ. Так что выскажем свое признание всем тем людям, которые работают в службе безопасности Украины и каждый свой рабочий день посвящают тому, чтоб защищать нас, простых людей, от угроз изнутри и извне страны. С праздником вас!

***

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