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Фронтовиков срочно свезли в Киев: боевики "вскрыли" хитрый план Порошенко

понедельник, 25 марта 2019, 11:07

Боевики продолжают создавать фейки о жизни в Украине, топ-темой для которых остаются президентские выборы.

О новом фейке про выборы в Украине говорится в материале "Апострофа".

Так, на этот раз боевики сообщили, что в Киев вызвали всех командиров фронтовых воинских частей на мотивационный семинар, где сертифицированные коучи из Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ им рассказали, как проводить агитацию за Порошенко.

По версии сепаратистов, если армия не даст 100% голосов за действующего гаранта, то звезды на погонах командиров полетят быстрее, чем снаряды, выпущенные из РСЗО "Град". Вот уж действительно уровень мотивации, который не снился даже Нику Вуйчичу.

При этом, по мнению боевиков, очевидным остается тот факт, что полного доверия простым военным в администрации президента нет (ну они же пачками, буквально каждый день дезертируют в Л/ДНР), поэтому Киев, решил сделать ход конем.

В связи с этим, по информации террористов, командующий операцией объединенных сил Сергей Наев распорядился создать "специальные" участки для голосования. На этих участках в день выборов просто массово вбросят в урны бюллетени с галочкой за Порошенко (ну может парочка будет за Зеленского, чтобы совсем не палиться), и таким образом будет обеспечена тотальная поддержка президента.

Ведь все дело в том, что у командующего ООС, по версии боевиков, есть готовый бизнес-план:

1. "Выслужиться перед хозяином".

2. "Встать на новую должность в Генштабе ВСУ".

3. "Получить новые возможности для разворовывания бюджетных средств, выделяемых заокеанскими кредиторами на развитие украинской армии".

Подробнее о новых фейках боевиков, читайте в материале "Апострофа": Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами.

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