Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами

Предвыборная президентская кампания в Украине вышла на финишную прямую, а это значит, что на оккупированных территориях Донбасса конвейер по производству фейков боевикам приходится загружать на полную мощность. Вероятно, информационные воины Л/ДНР работают как дети на подпольной вьетнамской фабрике по производству "брендовых" сумочек: сверхурочно, без перерывов на обед и в две смены, ведь количество фейков об Украине в сепаратистских СМИ просто зашкаливает. В последних трендах лжи разбирался "Апостроф".

Орден для Порошенко

В так называемой ДНР пустых обещаний никто не дает. Так, в средине февраля в оккупации из снарядов, "выпущенных силовиками Киева по населенным пунктам республики" решили отлить, так называемый "Орден Иуды" и вручить его действующему президенту. Сказано – почти сделано! Свой перформанс боевики обозвали "всенародной акцией" и даже объявили конкурс на лучший макет-дизайн "награды". Целый месяц лучшие художники "республики" присылали свои работы в оргкомитет конкурса, потом стартовал масштабный сбор осколков снарядов: "Жители всех городов и районов "республики" откликнулись на инициативу и принимают активное участие в сборе материала для "награды", - писали сепаратистские СМИ.

Наконец 19 марта местные металлурги приступили к выплавке "ордена". По задумке боевиков, "награда" должна быть 2 метра в диаметре и весить около двух тонн. Правда, есть в этой истории и позитив: у металлургов так называемой ДНР на фоне простоя предприятий наконец-то появилась хоть какая-то работа.

Бизнес-план Наева

Но, конечно же, топ-тема на оккупированных территориях Донбасса – выборы президента. "Апостроф" уже писал о нацист-агитаторах из батальона "Донбасс" и полка "Азов", которые по версии боевиков, разъезжают предприятиями восточных регионов и заставляют голосовать за Порошенко. Кто не хочет ставить галочку в бюллетене напротив фамилии действующего президента, тому ставят фингал, и вопрос решается сам собой.

На этот раз боевики сообщили, что в Киев вызвали всех командиров фронтовых воинских частей на мотивационный семинар, где сертифицированные коучи из Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ им рассказали, как проводить агитацию за Порошенко. По версии сепаратистов, если армия не даст 100% голосов за действующего гаранта, то звезды на погонах командиров полетят быстрее, чем снаряды, выпущенные из РСЗО "Град". Вот уж действительно уровень мотивации, который не снился даже Нику Вуйчичу.

Но, как говорится, на ВСУ надейся, а сам не плошай. Очевидно, полного доверия простым военным в администрации президента нет (ну они же пачками, буквально каждый день дезертируют в Л/ДНР), поэтому Киев, решил сделать ход конем.

Так, по информации террористов, командующий операцией объединенных сил Сергей Наев распорядился создать "специальные" участки для голосования. На этих участках в день выборов просто массово вбросят в урны бюллетени с галочкой за Порошенко (ну может парочка будет за Зеленского, чтобы совсем не палиться), и таким образом будет обеспечена тотальная поддержка президента.

Зачем эти махинации Наеву? А все дело в том, что у командующего ООС, по версии боевиков, есть готовый бизнес-план:

1. "Выслужиться перед хозяином".

2. "Встать на новую должность в Генштабе ВСУ".

3. "Получить новые возможности для разворовывания бюджетных средств, выделяемых заокеанскими кредиторами на развитие украинской армии".

Такому в MBA не учат.

Голливудская история

Отдельный пласт фейков, распространяемых террористами, посвящен излюбленной теме боевиков - "какие кровожадные каратели". Ведь что бы не происходило в Украине: выборы, коррупционные скандалы, резонансные законопроекты, тема кровавых карателей всегда в тренде. В некоторых частях первого армейского корпуса так называемой ДНР уже даже ходят слухи о том, что натурщиком для знаменитой росписи Франциско Гойи "Сатурн, пожирающий своего сына" был офицер ВСУ.

Итак, каратели настолько кровожадные, что обстреливают мирных жителей в жилых кварталах ради… телевизионной картинки. Отличился, как уверяют боевики, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Когда в расположение его части прибыли журналисты "5 канала" (надо бы рассказать сепаратистам, что у президента есть и другие подконтрольные СМИ), командир для "похвастаться" принялся палить из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по жилым квартам Докучаевска.

Фото: pixabay.com

Казалось бы, после такого кровожадного комбрига должны были бы снять с должности, но, видимо, военное начальство ценит его за смекалку, находчивость и завидную изобретательность. Все дело в том, что в ВСУ катастрофически не хватает кадров (ну каждый же день дезертируют в Л/ДНР), вот комбриг и придумал нестандартный выход из ситуации: окружить противопехотными минами садики и детские школы в Николаевке и Гранитном, чтобы бойцы ДНР не смогли подобраться к позициям украинской армии.

А вообще, командир 128-й бригады конечно же не белая ворона в ВСУ, ведь сам Наев, как утверждают террористы, поощряет бойцов наградами за подбитую гражданскую технику.

"Вместо того, чтобы добиться выполнения подчиненными боевиками Минских соглашений, он всячески стимулирует их и воодушевляет на новые преступления", - пишут сепаратистские СМИ.

Так, за подбитый легковой автомобиль мирных жителей Наев выписывает благодарность и небольшую премию, за санитарное авто приставляет к награде, но особой удачей считается обстрел сотрудников компании "Вода Донбасса". За такой подвиг можно и внеочередное звание получить, фантазируют боевики.

Но ВСУ по уровню кровожадности конечно же дети в сравнении с украинскими спецслужбами. Настоящий голливудский триллер разыгрался в конце февраля в Донецке. "Защитнику" республики, некоему Виталию Мищенко, позвонили с номера телефона одной из его дочерей, которые живут на подконтрольной Украине территории.

А дальше, все как в сценарии к новой части фильма "Заложница" с Лиамом Нисоном: голос в трубке сообщил, что находится в одном помещении с девочками и потребовал от Лиама Мищенко выдать всю подноготную: место службы, звание, род деятельности. Но Мищенко-Нисон, в отличии от героя фильма "Заложница", не бросился в самое кодло врага, спасать дочерей, а просто забил, в надежде, что все само как-то разрулится, и отказался сотрудничать с неизвестными (ну две дочки хорошо, но честь "республики" превыше). Тогда примерный отец получил на телефон угрожающее сообщение: "Ты сделал свой выбор, теперь можешь только гадать, чье тело к тебе придет первым". Но конец у этой истории вполне счастливый: дочкам ничего не было (видимо спецоперацию проводил новичок в СБУ, который еще не научился быть достаточно кровожадным), а Лиам Мищенко продолжает благополучно защищать республику от фашистской интервенции.

Рабы

Случается, что иногда фантазия пропагандистов иссякает, и тогда приходится реанимировать старые фейки в новой обработке. Помните шедевр российских СМИ о двух рабах и клочке земли? В так называемой ЛНР решили отряхнуть пыль с этой истории, чтобы она заиграла абсолютно новыми красками.

Так, по утверждению боевиков, командиры ВСУ используют в качестве рабов своих подчиненных. Схема весьма незатейливая: бойцы ВСУ сдаются в аренду на предприятия или фермерские хозяйства региона. За выполнение низкоквалифицированной работы, бойцы получают по шее, а их командиры все заработанные подчиненными деньги. Если кто-то с работой не справляется, или того хуже, начинает бунтовать бойцов отправляют на передовую с лишением всех доплат.