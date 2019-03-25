Минусы и мокрый снег: появился "зимний" прогноз погоды на неделю

С понедельника, 25 марта, в Украине будет холодно, местами стоит ждать осадков в виде снега.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"С понедельника по пятницу в Украине преимущественно холодно: ночью до минусов, днем до маленьких плюсов. 26 и 27 марта даже местами небольшой мокрый снег", - написала она.

В тоже время, по ее словам, уже к выходным стоит ждать потепления.

"А вот с пятницы начнет теплеть и в течение 30-31 марта, по предварительным прогнозам, в большинстве областей будет отличная погода - солнечно и тепло", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.