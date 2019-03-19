Лето закончится рано: синоптик дала безрадостный прогноз по Украине

Ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким. Об этом 19 марта заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова.

По словам эксперта, в начале июня температура в западных областях Украины будет составлять 15-17 градусов, а в центральных областях и на востоке - около 17-19 градусов.

Она предупредила, что с середины июня ожидается похолодание. Также по всей стране ожидаются сильные кратковременные ливни, шквальные ветра и град.

Мартазинова подчеркнула, что первая половина лета не подойдет для отдыха, но при этом погода порадует дачников и работников сельского хозяйства.

"Лето наше стало короче. Лето наше начинается с середины июня и заканчивается в середине августа", - сообщила она.

Эксперт добавила, что 15 августа в Украине начнется ранняя и длинная осень.

Ранее "Апостроф" сообщал, что весна в этом году в Украине будет на несколько градусов теплее обычного, в апреле температура воздуха может подняться до 28 градусов тепла.