День Национальной гвардии Украины: поздравления в стихах и прозе

Этот праздник отмечается в нашей стране 26 марта с 2015 года по указу президента. Его цель - напомнить обществу о значении и роли Нацгвардии в обеспечении безопасности страны, защите жизней граждан и охране общественного порядка.
Как понятно из названия, это профессиональный праздник, который касается всех военнослужащих и лиц гражданского персонала Национальной гвардии. Торжество объявлено официальным, но выходного дня в его честь в стране нет. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с сегодняшним праздником, "Апостроф.Лайм" заранее собрал все лучшие поздравления с Днем Нацгвардии Украины на русском и украинском языках.
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Нацгвардия гуляет нынче,
Сегодня праздник. Слава вам.
Добра и счастья я желаю
Отважным, значимым войскам.
Пусть обойдут вас неудачи,
Пускай надежным будет тыл,
Пусть все решаются задачи,
В стране и сердце будет мир.
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Ты — воин Нацгвардии смелый,
Решительный, сильный, умелый,
Тобою гордится страна,
Тебе доверяет она!
Сквозь трудности и расстоянья
Ты с честью неси это званье,
Почетнее миссии нет,
Удачи тебе и побед!
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Выправка, стать и сноровка,
Военной отваги венец,
Смелый, обученный, ловкий
Нацгвардии славный боец!
С праздником! Пусть процветает
Наша родная страна
Вам она мир доверяет,
Вами гордится она!
***
Всю Нацгвардию сегодня
Поздравляю с уважением.
Я желаю новых звезд,
Взлетов в службе и свершений.
Счастья в жизни и удачи,
Обойдет пускай опасность.
Радует пусть в каждом деле
Четкость, лаконизм и ясность.
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От души желаю громких успехов на службе, высоких стремлений в своём деле и непобедимого мужества в твоем сердце. Пусть с такими героями, как ты, гвардия обеспечивает своему государству покой, благополучие и безопасность.
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Это праздник с гордостью и характером! Поздравляем наших элитных борцов за мир и свободу. Желаем терпения, стремлений, достижений, высоких наград, чинов и побед. Безопасности, личного благополучия и счастья!
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Поздравляю вас, дорогие гвардейцы! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пускай все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!
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