День Национальной гвардии Украины: поздравления в стихах и прозе

Этот праздник отмечается в нашей стране 26 марта с 2015 года по указу президента. Его цель - напомнить обществу о значении и роли Нацгвардии в обеспечении безопасности страны, защите жизней граждан и охране общественного порядка.

Как понятно из названия, это профессиональный праздник, который касается всех военнослужащих и лиц гражданского персонала Национальной гвардии. Торжество объявлено официальным, но выходного дня в его честь в стране нет. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с сегодняшним праздником, "Апостроф.Лайм" заранее собрал все лучшие поздравления с Днем Нацгвардии Украины на русском и украинском языках.

***

Нацгвардия гуляет нынче,

Сегодня праздник. Слава вам.

Добра и счастья я желаю

Отважным, значимым войскам.



Пусть обойдут вас неудачи,

Пускай надежным будет тыл,

Пусть все решаются задачи,

В стране и сердце будет мир.

***

Ты — воин Нацгвардии смелый,

Решительный, сильный, умелый,

Тобою гордится страна,

Тебе доверяет она!



Сквозь трудности и расстоянья

Ты с честью неси это званье,

Почетнее миссии нет,

Удачи тебе и побед!

***

Выправка, стать и сноровка,

Военной отваги венец,

Смелый, обученный, ловкий

Нацгвардии славный боец!



С праздником! Пусть процветает

Наша родная страна

Вам она мир доверяет,

Вами гордится она!

***

Всю Нацгвардию сегодня

Поздравляю с уважением.

Я желаю новых звезд,

Взлетов в службе и свершений.



Счастья в жизни и удачи,

Обойдет пускай опасность.

Радует пусть в каждом деле

Четкость, лаконизм и ясность.

***

От души желаю громких успехов на службе, высоких стремлений в своём деле и непобедимого мужества в твоем сердце. Пусть с такими героями, как ты, гвардия обеспечивает своему государству покой, благополучие и безопасность.

***

Это праздник с гордостью и характером! Поздравляем наших элитных борцов за мир и свободу. Желаем терпения, стремлений, достижений, высоких наград, чинов и побед. Безопасности, личного благополучия и счастья!

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Поздравляю вас, дорогие гвардейцы! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пускай все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!

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