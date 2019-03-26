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Дырляндское наречие: боевики жестко опозорились с орденом для Порошенко, фото

вторник, 26 марта 2019, 16:57

Боевики инициировали орден для президента Украины Петра Порошенко, не упустив возможности в очередной раз опозориться наличием грамматических ошибок в нем.

О новой оплошности боевиков сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"Рыдаю громко ... "Защитники рузького язіка" в своем боярышниковом творении сделали ЧЕТЫРЕ грамматические ошибки: "СеИ, продАлжателю, достоИному и где как сладенькое - пробел вместо запятой. Итак, подтверждено окончательно Дырляндское наречие существует", - написал он, опубликовав соответствующее фото ордена.

В сети ту же стали комментировать снимок.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший главарь так называемой ДНР Александр Захарченко, выступая в аннексированном Крыму, забыл русский язык.

А главарь ЛНР Леонид Пасечник выдал феерическую речь про Украину и "кровавого" Порошенко.

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