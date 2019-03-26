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Это крик души: антивоенная песня подростков из Авдеевки растрогала сеть до слез

вторник, 26 марта 2019, 21:23

Начинающая группа музыкантов из прифронтовой Авдеевки (Донецкая область) сняли проникновенный клип на антивоенную песню собственного сочинения.

Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

"Это дебютный клип группы "Эпизод". Эта команда из Авдеевки - город непосредственно на линии соприкосновения. Здесь 5 лет идет война. Пулеметы никогда не затихают, даже во время перемирия, окраины города заминированы. Тысячи людей покинули город: до войны было 36 тыс жителей, осталось - 23 тысячи. Именно здесь 4 пацана (возраст от 16 до 25 лет) создали группу "Эпизод" и играют рок в авдеевском гараже в 200 метрах от линии фронта, выступают с бесплатными концертами в центре Авдеевки. Инструменты купили на пожертвования", - рассказал историю создания клипа и песни в Facebookукраинский журналист Роман Цимбалюк.

Песня, получившаяся очень проникновенной, вызвала бурю эмоций у пользователей сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети взорвала песня украинской девушки-бойца с передовой на Донбассе.

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