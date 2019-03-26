Каким будет лето в Украине: климатологи дали печальный прогноз

Лето 2019 года в Украине будет на месяц короче.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, по мнению климатологов, осень в Украину придет уже в августе, поэтому отпуск лучше планировать на июнь или июль. Также синоптики советуют не забыть положить в отпускной чемодан зонт, поскольку лето будет полно сюрпризов в виде дождей.

"Лето по отношению к предыдущим годам сжалось. Оно стало не таким длинным, как три месяца, а где-то два месяца", - уточнила климатолог Вазира Мартазинова.

Отметим, что, по наблюдениям климатологов, за последние 30 лет весна забрала себе половину июня и осень – половину августа. А тот временной промежуток, что остался, привычным летом назвать довольно сложно.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.