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Кровь впиталась в бетон: в сети смеются над "шокирующим" фейком про тюрьму СБУ

вторник, 26 марта 2019, 09:48

На одном из российских телеканалов процитировали сбежавшего с Украины сотрудника СБУ Василия Прозорова о "зверствах" в украинской "тайной тюрьме".

Об этом сообщает "Роисся 24" в Facebook.

"Кругом монтажная пена, трусики, следы от гусениц танка", - говорится в сообщении.

Под постом появилась волна забавных комментариев.

"Чистая правда! мой родственник рассказывал как его там пытали за русский язык а потом расстреляли", "ну какие могут быть сомнения? Когда у меня в 2014 году нашли диплом специалиста по русской филологии, сразу же расстреляли меня. В тот же день! Без суда и следствия", "а меня за русскоязычную челюсть расстреляли!! все выстрелы были в челюсть!!", "не говорите никому: они всем своим торнадом и дальше продолжают пытать, у них из СИЗО прокопан подземный ход в Мариуполь, думаете, просто так они там такие упитанные сидят в суде? Аж кровь младенцев из пор на лицах сочится..", ""бетон настолько пропитан кровью, что ночью светится и стонет", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", якобы бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, рассказал на пресс-конференции в Москве, что после Евромайдана работал на российские спецслужбы.

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