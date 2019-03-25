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В Москве показали сбежавшего из Украины сотрудника СБУ: что он рассказал

понедельник, 25 марта 2019, 12:25

Якобы бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, рассказал на пресс-конференции в Москве, что после Евромайдана работал на российские спецслужбы.

Об этом сообщают росСМИ.

По его словам, Киев с самого начала не планировал разрешать конфликт на юго-востоке Украины мирным путем.

"Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса, потом их хотели объявить пособниками террористов", - заявил якобы экс-сотрудник СБУ.

Также, согласно информации российских СМИ, Прозоров отметил и про кровавые расправы украинцев.

"В районе проведения АТО есть украинские тайные тюрьмы, одна - на мариупольском аэродроме. Кровь впиталась в бетон, стены исцарапаны ногтями задержанных. У подразделения "Азов" были свои тайные тюрьмы. Это не российская пропаганда, людей там убивали на самом деле", - поделился он.

Также Прозоров упомянул и о катастрофе Boeing.

"К катастрофе Boeing, выполнявшего рейс MH17, причастна украинская сторона", - подчеркнул он.

А кроме этого экс-сотрудник СБУ заявил, что Telegram-канал "Сталингулаг" полностью контролируется СБУ.

Отметим, что во время общения с журналистами якобы экс-сотрудник СБУ не отреагировал на то, что одна журналистка обращалась к нему Василий Михайлович, а другая - Николаевич.

Стоит отметить, что почти все тезисы, озвученные якобы бывшим сотрудником СБУ в Москве, были идентичны том, что обычно озвучивают кремлевские пропагандисты об Украине.


Как сообщал "Апостроф", российские спецслужбы пытались завербовать украинца для поджога храма УПЦ МП.

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