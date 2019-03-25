В Москве показали сбежавшего из Украины сотрудника СБУ: что он рассказал

Якобы бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, рассказал на пресс-конференции в Москве, что после Евромайдана работал на российские спецслужбы.
Об этом сообщают росСМИ.
По его словам, Киев с самого начала не планировал разрешать конфликт на юго-востоке Украины мирным путем.
Также, согласно информации российских СМИ, Прозоров отметил и про кровавые расправы украинцев.
Также Прозоров упомянул и о катастрофе Boeing.
"К катастрофе Boeing, выполнявшего рейс MH17, причастна украинская сторона", - подчеркнул он.
А кроме этого экс-сотрудник СБУ заявил, что Telegram-канал "Сталингулаг" полностью контролируется СБУ.
Отметим, что во время общения с журналистами якобы экс-сотрудник СБУ не отреагировал на то, что одна журналистка обращалась к нему Василий Михайлович, а другая - Николаевич.
Стоит отметить, что почти все тезисы, озвученные якобы бывшим сотрудником СБУ в Москве, были идентичны том, что обычно озвучивают кремлевские пропагандисты об Украине.
Как сообщал "Апостроф", российские спецслужбы пытались завербовать украинца для поджога храма УПЦ МП.